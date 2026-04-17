Arnavutköy'de toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi

Arnavutköy'de toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi
Arnavutköy Belediyesi, sosyal yaşam, spor ve eğitim alanlarına yönelik yatırımlar çerçevesinde yeni tesislerin açılışını yaptı. Vadipark Sosyal Tesisi, ARFİT Spor Merkezi ve ArnaÇocuk Anaokulu'nun açılışı ile Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni düzenlendi.

Arnavutköy'de sosyal yaşam, spor ve eğitim alanlarına yönelik yatırımlar kapsamında toplu açılış ve temel atma töreni yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Vadipark Sosyal Tesisi, ARFİT Spor Merkezi ve ArnaÇocuk Anaokulu'nun açılışı ile Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin temelinin atılması dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Arnavutköy'de son iki yılda hayata geçirilen yatırımlarla ilçede önemli bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Özdemir, ilçede sosyal tesislerden spor alanlarına, eğitim yatırımlarından yaşam alanlarına kadar birçok başlıkta hizmetlerin vatandaşların kullanımına sunulduğunu ifade etti.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise ilçede çalışmaların insan odaklı belediyecilik anlayışıyla sürdürüldüğünü belirterek, sosyal tesisler, spor ve eğitim yatırımlarıyla Arnavutköy'ü daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Vadipark Sosyal Tesis'in 1060 metrekarelik alanda 214 kişilik kapasitesiyle hizmet vereceğini aktaran Candaroğlu, tesiste çocuk oyun alanı, bebek bakım odası ve mescit bulunacağını belirtti.

Candaroğlu, kadınlara özel olarak tasarlanan ARFİT Vadipark Spor Merkezi'nin 300 metrekarelik alana kurulduğunu ve merkezde profesyonel antrenörler eşliğinde kardiyo ve fonksiyonel antrenman imkanlarının sunulduğunu kaydetti.

Gelişim odaklı eğitim modeliyle tasarlanan ArnaÇocuk Anaokulu'nun ise 4 sınıf ve 80 öğrenci kapasitesiyle hizmet vereceğini anlatan Candaroğlu, Vadipark Spor ve Yaşam Merkezi'nin 50 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edileceğini, projede kapalı tenis kortu, voleybol ve basketbol sahaları, buz pisti, yürüyüş yolları ve peyzaj alanlarının yer alacağını bildirdi.

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Seda Gören Bölük ile Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Umut Kaya
