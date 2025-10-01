Arnavutköy'de 'ArKart Projesi' Tanıtıldı

Arnavutköy Belediyesince vatandaşların bütçesine katkı sağlamak ve ilçe esnafının ticaretini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "ArKart Projesi" tanıtıldı.

Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programına, eski bakan Bülent Akarcalı, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir ile esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Candaroğlu, projenin yalnızca bir indirim kartı olmadığını belirterek, dayanışmanın ve paylaşmanın simgesi olduğunu söyledi.

ArKart'ın, esnafın işine bereket getireceğini, ticaretini canlandıracağını ve cirosuna destek olacağını kaydeden Candaroğlu, "Vatandaşımıza ise indirimler ve kolaylıklar sağlayacak. Yani hem esnafımız kazanacak hem vatandaşımız kazanacak. Asıl kazanan ise Arnavutköy olacak." dedi.

Programda, proje kapsamında ilk kartlar dağıtılırken, 80 esnaf sisteme dahil oldu.

ArKart Projesi

ArKart sayesinde ilçe sakinleri anlaşmalı iş yerlerinden indirimli alışveriş yapabilecek, belediyeye ait spor salonu, yüzme havuzu, sanat akademisi ve sosyal tesislerden avantajlı fiyatlarla faydalanabilecek. ArKart'ın geçerli olduğu işletmeler ise müşteri portföyünü genişletme ve tanınırlıklarını artırma imkanı bulacak.

Esnaf, uygulama üzerinden kampanya ve duyurularını vatandaşlara ulaştırarak, ticaret hacmini artırabilecek. Böylece hem yeni müşteri kazanacak hem de ciro desteğiyle işlerini büyütme fırsatı yakalayacak.