Arnavutköy'de kamelyalar meslek lisesi atölyelerinde üretilecek

Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile imzalanan protokol kapsamında, okul bünyesindeki atölyelerde kamelya üreterek, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, liseyle imzalanan işbirliği protokolüyle, mesleki eğitimi sahaya taşıyan örnek bir uygulama hayata geçirildi.

Protokol doğrultusunda kamelya üretimleri, okul bünyesinde bulunan uygulama atölyelerinde öğrenciler ve eğitmenler eşliğinde yapılacak.

Uygulamalı üretim süreciyle öğrenciler, ahşap işleme, montaj, ölçülendirme ve üretim planlaması gibi alanlarda deneyim kazanacak.

Atölye çalışmaları öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırırken, iş disiplini ve üretim kültürü kazanmalarına katkı sağlayacak.

Proje kapsamında öğrenciler, üretim sürecine aktif olarak katılarak, hem meslek öğrenecek hem de elde edilen üretim geliriyle maddi destek elde edecek.

Böylece eğitim süreci, öğrenciler için aynı zamanda ekonomik bir kazanım alanına dönüşecek.

Atölyelerde üretilen kamelyalar, Arnavutköy genelindeki park, yeşil alan ve sosyal donatı alanlarında kullanılacak.

Bu sayede belediye, dışa bağımlı alım yerine kendi üretim modelini güçlendirerek kamelya temin maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacak.

Eğitim, üretim ve kamu tasarrufunu aynı çatı altında buluşturan işbirliği, gençlerin mesleki hayata daha donanımlı hazırlanmasını, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve yerel üretimin desteklenmesini amaçlıyor.