Ardahan'da zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, yapılan karla mücadele çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelindeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün zincirsiz ağır tonajlı araç ulaşımına kapatılan Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Ekipler tarafından kara yolunda gerçekleştirilen çalışmaların ardından söz konusu yol, başta zincirsiz tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
500

