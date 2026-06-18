Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 24 ton hurda ele geçirildi

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen yaklaşık 24 ton hurda ele geçirildi.

Aktaş Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük muhafaza ekipleri, yurda giriş yapmak üzere kapıya gelen bir tırı risk analizi kapsamında incelemeye aldı.

Araç ve yükünde yapılan kontrollerde, gümrük işlemlerine konu edilmeyen ve kaçak olarak ülkeye sokulmak istendiği değerlendirilen yaklaşık 24 ton hurda tespit edildi.

Hurda malzemeye el konulurken, olayla ilgili sürücü hakkında işlem başlatıldı.