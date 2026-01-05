Haberler

Enag Aralık Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Güncelleme:
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 2,11, yıllık enflasyon ise yüzde 56,14 olarak belirlendi.

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,11 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 56,14 oldu.

ENAG, aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini duyurdu. Buna göre, aralık ayında aylık bazda enflasyon yüzde 2,11 olurken, yıllık enflasyon da yüzde 56,14 oldu.

ENAG kasım ayında aylık bazda enflasyonu yüzde 2,13, yıllık ise yüzde 56,82 olarak açıklamıştı.

