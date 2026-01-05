Enag Aralık Ayı Enflasyonunu Açıkladı

(ANKARA) - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,11 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 56,14 oldu.

ENAG kasım ayında aylık bazda enflasyonu yüzde 2,13, yıllık ise yüzde 56,82 olarak açıklamıştı.