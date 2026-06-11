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Coğrafi işaretli Araban sarımsağının hasadı başladı

Coğrafi işaretli Araban sarımsağının hasadı başladı
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Türkiye'nin sarımsak üretiminin yüzde 25'ini karşılayan Araban Ovası'nda coğrafi işaretli sarımsağın hasadı başladı. 40 bin ton rekolte beklenirken, üretici 60 liraya sattığı sarımsağın marketlerde 150-200 liraya satıldığını belirterek ithalatın durdurulmasını istedi.

TÜRKİYE'nin sarımsak üretiminin yüzde 25'nin gerçekleştirildiği Araban Ovası'nda AB tarafından coğrafi işaretle tescillenen Araban sarımsağının hasadı başladı. 40 bin ton rekolte beklenirken, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "100 liranın altında satılan sarımsak üretici için zarar. 60 liraya sattığımız sarımsak marketlerde 150-200 lira arasında satılıyor" dedi.

Araban ilçesinde son yıllarda aroması, iriliği ve raf ömrünün uzun olmasıyla tercih edilip ekim alanı genişleyen sarımsak hasadına başlandı. 30 bin dönüm alana ekilen ve Türkiye'nin her tarafına gönderilmesinin yanı sıra ihracatı da yapılan sarımsakta bu yıl rekoltenin 40 bin ton olması bekleniyor. Eylül ayında ekilen ve 15 Mayıs'tan itibaren toplanmaya başlanan sarımsağın hasadı kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 10 bin tarım işçisi ile gerçekleştiriliyor. 2 ay süren hasada katılan tarım işçileri, sabah saatlerinden itibaren topladıkları sarımsakları küme haline getirip saplarını kesip kasalara doldurarak satışa hazır hale getiriyor.

'ÇİFTÇİLERİMİZ MAĞDUR'

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, sarımsak hasatlarının bu yıl çiftçi için buruk olarak başladığını söyledi. Geçen yıl tarlada 70 TL'den satılan sarımsağın bu yıl 60 TL'den alıcı bulduğunu belirten Altun, "Çiftçilerimizin isteği ithal sarımsağın durmasıdır. İthalin gelmemesi gerekiyor. Amacımız çiftçimizin kazanmasıdır. Üretim, olmazsa olmazımızdır. Çiftçimiz tarlasında üretmelidir. Çiftçinin kazanması için tüketicinin de daha ucuza tüketebilmesi için aradan aracıları çıkarmamız gerekiyor. Aracıları çıkarmak için de pazar kurmamız gerekiyor. Üretici birliği de kurduk. Üretici borçlu olduğu için borcunu ödemek için hasat ettiği ürünü elinden çıkarmak istiyor. Bunu fırsat bilen aracılar fiyatları dip seviyeden tutuyor" dedi.

'BİRİNCİLİĞİ HAK EDİYOR'

Altun, sarımsağın değerinde satılamadığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl, kurak bir yıldı 35 bin ton civarında sarımsak rekoltemiz olmuştu. Bu yıl yoğun yağışların ardından toprak suya doydu ve sarımsaklarımız da geçen yılki ürünlerden çok daha dolgun ve iri oldu. Bu yıl tahmini rekoltemiz 40 bin ton seviyelerinde olacak. Sarımsak ithalatını durdurabilirsek, Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayabilecek kapasitemiz var. Araban Ovası'nda 10 bin insan bu tarlalarda istihdam ediliyor. Sarımsağımızın coğrafi işaretini aldık, Avrupa tescilimizi aldık. Dünyada 5'inci sıradayız ama biz 5'inciliği kabul etmiyoruz. Bu sarımsak birinciliği hak ediyor. Araban ilçemiz sarımsak üretiminde birinci sırada. Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25'ini Araban Ovası karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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