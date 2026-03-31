Araban'da üreticiler yabani otları kurutmak için ilaçlama yapmaya başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde üreticiler, Antep fıstığı fidanlarının diplerinde çıkan yabani otları kurutmak için ilaçlama yapmaya başladı.

Kış mevsiminde etkili olan yağışların ardından üreticiler, yaklaşık 2 yıl önce dikimini yaptıkları fidanların diplerinde oluşan yabani otları kurutmak amacıyla ilaçlama yapıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, yabani otların su, ışık ve besin maddelerini etkileyip fidanların büyümelerini engellediği için ilaçlamanın zorunluluk olduğunu ifade etti.

Antep fıstığı üreticisi Seyit Yeter ise yabani otların özellikle genç fidanların gelişimini olumsuz etkilediğini belirtti.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

