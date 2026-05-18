Apec Üst Düzey Yetkililer Toplantısı Çin'in Shanghai Kentinde Başladı

2. APEC Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın açılış oturumu, Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda yılın ilk yarısındaki işbirliği gözden geçirilecek ve Kasım 2026'daki liderler zirvesine hazırlık yapılacak.

SHANGHAİ, 18 Mayıs (Xinhua) -- 2. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın açılış oturumu pazartesi günü Çin'in Shanghai kentinde gerçekleşti.

Toplantı kapsamında katılımcılar, bu yılın ilk yarısındaki APEC işbirliğini gözden geçirecek, elde edilen ilk somut sonuçları değerlendirecek ve yılın geri kalanında gerçekleştirilecek liderler zirvesi ile diğer etkinliklerin sonuçlarına yönelik hazırlıkları yürütecek.

Bu zirveyle birlikte Çin, APEC'e üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. APEC Ekonomik Liderler Zirvesi ise Kasım 2026'da Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek.

