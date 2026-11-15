Antrenörlük standartları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi, meslek 5 kademede tanımlandı

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Antrenörlük mesleğinin tanımlandığı ve ulusal meslek standartlarının belirlendiği tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışmaları sonucu antrenörlük meslek tanımı ve ulusal meslek standartları resmiyet kazandı.

Tebliğ doğrultusunda antrenörlük mesleği; yardımcı antrenör, temel antrenör, kıdemli antrenör, başantrenör ve teknik direktör olmak üzere 5 farklı kademede tanımlandı.

Kaynak: AA