Antrenörlük standartları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi, meslek 5 kademede tanımlandı

Antrenörlük standartları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi, meslek 5 kademede tanımlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antrenörlük meslek tanımı ve ulusal meslek standartlarını belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Tebliğe göre antrenörlük, yardımcı antrenör, temel antrenör, kıdemli antrenör, başantrenör ve teknik direktör olmak üzere 5 kademede tanımlandı.
Antrenörlük mesleğinin tanımlandığı ve ulusal meslek standartlarının belirlendiği tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışmaları sonucu antrenörlük meslek tanımı ve ulusal meslek standartları resmiyet kazandı.
Tebliğ doğrultusunda antrenörlük mesleği; yardımcı antrenör, temel antrenör, kıdemli antrenör, başantrenör ve teknik direktör olmak üzere 5 farklı kademede tanımlandı.
Kaynak: AA