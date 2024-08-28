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Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer Hafriyat Geliri İddialarını Yanıtladı

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Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, kendi başkanlığı döneminde hayata geçirilen hafriyat gelirinin kulübün kasasına girmediği iddiasına yanıt verdi. Gencer, hafriyat geliri projesini kendilerinin önerdiğini ve başkanlığı döneminde kendi başının hafriyat yediğini belirtti.

Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, kendi başkanlığı döneminde hayata geçirilen hafriyat gelirinin kulübün kasasına girmediği iddiası üzerine, "Benim de başımı hafriyat yedi. Kendim getirdim, kendi başımı yedim." dedi.

Gencer, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında, vakfın Antalyaspor AŞ'nin yüzde 37 hissedarı olduğunu, hafriyat geliri projesini Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda kendilerinin önerdiğini anlattı.

Kendi başkanlığından Sinan Boztepe dönemine kadar Antalyaspor'un şeffaflıktan uzaklaştığını, gelir-gideri, borç durumunu öğrenemediklerini öne süren Gencer, hafriyat geliri ile ilgili sürecin Antalya Büyükşehir Belediyesi ile eski adı "Antalyaspor Derneği" olan Antalyaspor Kulübü arasında işlediğini ifade etti.

Gencer, kentte yıllık yaklaşık 1 milyar liralık hafriyat kazancının Antalyaspor'un kasasına girmediği iddiası üzerine belki yarın savcılıkça ifadeye çağrılabileceğini belirterek, "Ben 22 milyon dolarla teslim aldım, 26 milyon dolarla Eto'o'lu o efsane, beş yıl ondan sonra bu şehri götüren takımı teslim ederek görevden ayırttırıldım. Neden? Benim de başımı hafriyat yedi. Kendim getirdim, kendi başımı yedim. Neden yediğimi de bilmiyorum. Hafriyat olmasaydı, ben bu şehre hafriyatı getirmeseydim şu anda daha halen Antalyaspor başkanıydım ve Antalyaspor farklı yerlerdeydi her zaman bunu iddia ediyorum." diye konuştu.

Antalyaspor AŞ Başkanı Boztepe'ye hafriyat gelirini sorduğunu, oradan kendilerine para gelmediğini söylediğini aktaran Gencer, "Gerçekten başkanın (Antalya Biriketçiler Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Özgür Bucaklı) söylediği 1 milyar lira doğruysa, Antalyaspor'un borçlarını ancak o şekilde kapatırız. 1 milyar olmasa da ben 500, 600 milyon lira civarında olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Gencer, hafriyat kazancıyla ilgili süreçteki yanlışlığın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Antalya Biriketçiler Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası Başkanı Özgür Bucaklı, kentteki hafriyat gelirinin Antalyaspor'a tahsisi için 2017 yılında Valilik onayı alındığını, bu gelirin son iki yıldır kulüp kasasına girmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını duyurmuştu.

Bucaklı, Antalyaspor'un kasasına girmeyen paraların, makbuz kesilmeden elden alınıp veya başka hesaplara aktarıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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