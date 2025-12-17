Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.

RESMEN AÇIKLANDI

Antalyaspor'un açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

10 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

BURAK YILMAZ'DAN RET

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, "Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" dedi ve reddetti.