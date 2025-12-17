Haberler

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Akdeniz temsilcisi, Erol Bulut yönetiminde çıktığı son maçta Galatasaray'a 4-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından yönetim, teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe gitme kararı aldı.

  • Antalyaspor teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.
  • Erol Bulut yönetiminde Antalyaspor 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
  • Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz teklifi reddetti.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.

RESMEN AÇIKLANDI

Antalyaspor'un açıklamasında, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı

10 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI

Antalyaspor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

BURAK YILMAZ'DAN RET

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, "Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum" dedi ve reddetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhikmetadiguzel:

hayırdır gseyi yenemeyince bıraktı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bu hocalar neden hep Galatasaray maçından sonra istifa ediyor tek vazifeleri bizden puan mı almak kime hizmet bu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Bu organizasyona katılan ülkelere 727 milyon dolar dağıtılacak
Çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette alışveriş yapmıştı: Yine olsa yine yaparım

Görüntüler yürekleri ısıtmıştı! İşte Türkiye'nin konuştuğu adam
Ersoy'un tutuklandığı soruşturmadaki fenomen, adliyede

"Yakalanınca her şeyi anlattı" denmişti! Kilit isim yeniden adliyede
Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu

Avrupa'nın dev ülkesini karıştıran darbe videosu
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
title