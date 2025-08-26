Antalyaspor, Dario Saric ile Sözleşme İmzaladı

Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Saric, İtalya'nın Palermo takımından transfer edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric'i renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Antalyasporumuz, İtalya'nın Palermo takımından Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza yeniden aramıza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
