Haberler

Antalya'ya Yabancı Turist Sayısı 17 Milyona Ulaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 2023 yılı itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 16 milyon 700 bini geçtiğini ve 17 milyon hedefinin önemli olduğunu açıkladı. Kavaloğlu, turizmde sürdürülebilirliğin ve hizmet kalitesinin devamlılığının altını çizdi.

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu yıl Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının, 29 Kasım itibarıyla 16 milyon 700 bini geçtiğini açıkladı.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, bu yıl Antalya için 17 milyon rakamını çok önemsediğini söyledi. Geçen sene çok ciddi başarı elde ettiklerini aktaran Kavaloğlu, "Bu sene o başarıyı perçinleyeceğiz. 17 milyon kişi seviyesini tekrardan geçeceğiz. Tabii önümüzdeki sene çok kolay değil. 2026 senesi için de beklentim yine 17 milyon seviyesinde olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesiyle bu rakam yukarıya doğru çıkar. Ama şu anki imkanlar dahilinde 17 milyon rakamını çok önemsiyorum. Önemli olan hizmet kalitemizin devamlılığı, sürdürülebilirliğe vermiş olduğumuz önemin devamlılığı, bu anlamda çok olumlu bir algı, pozitif bir algı yaratıldı" dedi.

KUR VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Antalya'nın en önemli pazarları Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda ve Kazakistan'dan hemen hemen aynı kişi sayısının geldiğini anlatan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, "Sadece Kazakistan'da biraz düşüşümüz var geçen seneye göre. Fakat bu pazarlardaki etkin rolümüzü devam ettirmek zorundayız 2026 yılıyla da ilgili. 2026 yılıyla ilgili enflasyon baskısıyla birlikte kur ve maliyetlerin artışı kurun sabit gitmesi sebebiyle bizi birazcık zorlayacak gibi gözüküyor. Bu konuda iç pazar ve Avrupa'da yaşayan Türklerle birlikte bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum ama maliyetlerimizin artmasıyla birlikte sabit kur politikasının da bir parça lehimize değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ihracatçılarla turizmciler bu anlamda biraz zor durumda kalıyor. Ama enflasyonun olmadığı bir ortamda herhangi bir artış olmadan paramızın değerli olması, hepimiz bu ülkenin evladıyız, bizim için çok önemli, çok değerli. Dolayısıyla keşke hiç enflasyon olmasa, kur da hiç artmasa, bizim için yeterli olur her şey" diye konuştu.

17 MİLYON ANTALYA'NIN STANDARDI OLACAK

2026 yılı için otellerde fiyatları yüksek derecede artırmadıklarını belirten Kavaloğlu, "Bu anlamda baktığımızda rakibimiz olan ülkelere göre de avantajımız var. Özellikle İspanya'yla, Fransa'yla, Yunanistan'la çok ciddi rekabet ediyoruz. Bu rekabetteki koşullarımızda fayda-maliyet analizinin tüketici lehine olması avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Göreceksiniz, 17 milyon seviyesi Antalya'nın standart rakamı olacak. Herhangi bir problem olmazsa, yakın coğrafyamızda büyük bir dert, problem yaşamazsak 17 milyon seviyesi bizim için uzun süre devamlı olan bir rakam olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.