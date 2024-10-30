Antalya Ticaret Borsası Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Antalya Ticaret Borsasının (ATB) Ekim Ayı Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği toplantında ekim ayına yönelik hazırlanan faaliyet sunumu yapıldı.

Konuşmasına TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit düşen şehitleri anarak başlayan ATB Başkanı Ali Çandır, terörü lanetlendiğini ifade etti.

Bu yıl iklim değişikliği, zamansız ve yetersiz yağışlar kaynaklı olarak Antalya'da arpa-buğday verim ve kalitesinde ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Çandır, "Hasat edilen mahsulün büyük kısmı da yemlik olarak değerlendiriliyor. Ayrıca önümüzdeki üretim dönemi için yayladaki ilçelerimizde kuraklık nedeniyle buğday ekimlerinde gecikmeler yaşanmakta ve girdi maliyetlerindeki artış üretim iştahını azaltmaktadır. Bu nedenle hububat üreticileri, mısır, meyve ve sebze üretimine yönelmekte ya da arazilerini nadasa bırakmaktadır." dedi.

Zeytin rekoltesinde yüzde 45 düzeyinde bir artış beklediklerini ifade eden Çandır, "Rekoltenin 55 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak iklim değişikliğinden kaynaklı istenilen yağışların görülmemesi nedeniyle sofralık olarak değerlendirilecek zeytinlerin kalibresinde sorunlar yaşanıyor. Bu yıl İspanya'daki üretimin artacağı tahmini nedeniyle yağ fiyatlarında kayda değer bir artış beklenmiyor." diye konuştu.