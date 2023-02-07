ANTALYA SERİK'TE OTOMOBİL DEREYE UÇTU 1 YARALI Güncel Haberler ANTALYA'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Camgöz (45) yaralandı. ANTALYA'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü Mustafa Camgöz (45) yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Karadayı Mahallesi Boğazkent yolu Ova mevkisinde meydana geldi. Mustafa Camgöz idaresindeki 07 AKV 287 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Mustafa Camgöz'ü çıkarttı. Camgöz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Boğazkent İtfaiye Güncel Haberler

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