Antalya'nın 2,1 milyar dolarlık ihracatının 1,2 milyar doları tarımdan

ANTALYA Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 2025 yılında il ihracatının yüzde 1,4 düşüşle 2 milyar 140 milyon dolara ulaştığını, tarım sektörünün 1 milyar 217 milyon dolarlık ihracatla yüzde 57 paya sahip olduğunu açıkladı.

ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Antalya'nın aralık ayı ve 2025 yılı 12 aylık toplam il ihracatı verilerini açıkladı. Çandır, tarım sektörünün bu yıl da il ihracatının yarıdan fazlasına sahip olduğuna dikkati çekti. 2025 yılı aralık ayında Antalya'nın toplam ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artarak 220,8 milyon dolar olduğunu belirten Çandır, "Tarım ihracatı yüzde 19,7 artarak 135 milyon dolar oldu. Tarım sektörü içinde yaş meyve sebze ihracatı yüzde 30 artışla 89,6 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı yüzde 30 artışla 4,6 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

TARIM İHRACATI YÜZDE 2 BÜYÜDÜ

Antalya'nın 12 aylık 2025 yılı toplam ihracatının, geçen yıla göre yüzde 1,4 azalarak 2 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Ali Çandır, "Tarım ihracatı aynı dönemde yüzde 1,2 artışla 1 milyar 217 milyon dolar oldu. Tarım sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 2 büyüyerek, yüzde 57'ye yükseldi. Tarım sektöründe yaş meyve sebze ihracatı yüzde 1,7 artışla 692 milyon dolar, süs bitkileri ve mamulleri ihracatı da yüzde 5 artışla 60,9 milyon dolara çıktı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ise yüzde 9 artışla 73 milyon dolara yakın ihracat yapıldı. Üretimden ihracata emek veren tüm üreticilerimize, tüccar ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ANTALYA'NIN İHRACATTA PAYI

2025 aralık ayında Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 14,4'ü, yıl toplamında ise yüzde 18,7'sinin Antalya'dan yapıldığını açıklayan Çandır, "2025 aralık ayında Türkiye'nin süs bitkileri ve mamulleri ihracatının yüzde 32'si, yıl toplamında ise yüzde 38,1'i Antalya'dan yapıldı. 2025 aralık ayında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatının yüzde 3,5'i, yıl toplamında da yine yüzde 3,3'ü Antalya'dan yapıldı. 2025 aralık ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1'i ve yıl toplamında da yüzde 0,9'u Antalya'dan yapıldı. 2025 aralık ayında ve yıl toplamında, Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 0,3'ü Antalya'dan yapıldı. 2025 aralık ayında Türkiye'nin maden ihracatının yüzde 4,8'i, yıl toplamında ise yüzde 5,2'si Antalya'dan yapıldı" diye konuştu.