Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniköy Mahallesi Asaz mevkiindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.