Antalya Kumluca'da 297 amatör balıkçı 99 tekneyle en büyük balık için yarışa başladı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde-Fishing Tournament" yarışması başladı.

Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KUMSABDER) ve sponsor firmaların desteğiyle Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde düzenlenen yarışmaya, farklı illerden 297 amatör balıkçı katılıyor.

Yarışma öncesinde sabahın erken saatlerinde Karaöz sahilindeki seyyar yüzer iskeleye yanaşan 99 teknenin kontrolleri, hakem heyeti tarafından yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tekneler denize açıldı.

Yarışmacılar, iki gün boyunca Kumluca açıklarında en büyük balığı yakalamak için mücadele edecek.

Yarışmanın ilk gününde teknelerin ve yakalanan balıkların kayıt altına alınması için "Likya" şifresi kullanılacak.

Amacımız sürdürülebilir sportif olta balıkçılığını yaygınlaştırmak

KUMSABDER Başkanı Erhan Aydoğmuş, yarışmanın startında yaptığı açıklamada, amatör balıkçıların ve sponsorların organizasyona gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Amaçlarının amatör balıkçılığı sevdirmek, sürdürülebilir balık avcılığını gelecek nesillere aktarmak ve Akdeniz'in balık popülasyonunu tanıtmak olduğunu belirten Aydoğmuş, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kumluca Büyük Balık Yarışması'nın startını verdik. Türkiye'nin çeşitli illerinden Adana, Mersin, İzmir, Muğla ve Fethiye'den 100 tekne ile yaklaşık 300 yarışmacı katıldı. Herkese yarışmada başarılar diliyorum. Yarışmacılarımıza rastgele." diye konuştu.

Aydoğmuş, yarışmacıların Suluada, Beşadalar ve Mavikent açıklarında avlanabileceğini dile getirerek, yarışma kurallarına aykırı avlanma tespit edilen yarışmacıların diskalifiye edileceğini ve haklarında cezai işlem uygulanabileceğini ifade etti.

Yarışmada ilk balığı yakalayan Mehmet Geçmen de organizasyonda ilk balığı tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yarışmaya üç yıldır katıldığını kaydeden Geçmen, "İlk yıl birinci olmuştum, geçen yıl büyük balığı kaçırdık. Bu yıl ilk balığı yine biz yakaladık. İnşallah yarışma sonunda yine dereceye gireriz." dedi.

Yakalanan balıkların iki gün boyunca satışının yasak olduğu yarışma, yarın balıkların puanlanması ve dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA