Antalya Diplomasi Forumu 2026

İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) Direktörü Berik Aryn, küresel bir sorun haline gelen gıda güvenliğinde pratik çözümler elde edebilmek için bilim ile siyasetin birbirine yaklaştırılması, iklim değişimi kaynaklı benzer sıkıntılarla mücadele eden bölgeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında "Aşırı Üretim, Yetersiz Beslenme: Küresel Gıda Güvenliği için Stratejik Bir Başlangıç" başlıklı panel düzenlendi.

Gazeteci Nafisa Latic moderatörlüğünde düzenlenen panele, eski Tarım ve Orman Bakanı Mehdi Eker, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı (IOFS) Direktörü Berik Aryn, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Genel Başkan Yardımcısı Gerardine Mukeshimana ve BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Sekreteri Yardımcısı Andrea Meza Murillo katıldı.

IOFS Direktörü Aryn, iklim değişikliği ve gıda güvenliği bağlamında inovasyonun önemli olduğunu ve bu konuda büyük çalışmalar bulunduğu fakat bunların pratiğe ve ölçeklendirilebilir çözümlere çevrilemediğini söyledi.

Aryn, bu sorunun çözümünde bilim ve siyasetin birbirine yaklaştırılması gerektiğini vurgulayarak "Farklı bölgeler arasında bilgiler paylaşılmalı. Çünkü birçok farklı bölgelerde, ülkelerde aslında benzer iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlar var yani bir ülkenin deneyimi farklı bir yerde uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Gıda güvenliği konusunda senkronizasyonun sağlanamadığını belirten Aryn, bu zorlukla baş edebilmek için tutarlı politikalar oluşturulması, tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması çağrısı yaptı.

Gıda güvenliği milli güvenliği ilgilendiren küresel bir konu

Eski Tarım ve Orman Bakanı Eker,? dünyada yüksek miktarda gıda üretimine rağmen açlığın sürmesinin bir çelişki olduğunu belirterek milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken obeziteyle mücadele edenlerin sayısının da oldukça yüksek olduğuna dikkati çekti.

Eker, gıda güvenliğinin olmadığı yerde sosyal huzursuzluk, yerinden edilme ve silahlı çatışma olacağını belirterek, "Gıda güvenliği aslında milli güvenlik unsurudur ve aslında küresel bir konudur." dedi.

Türkiye'nin uluslararası facia ve gıda güvensizlik anlarında ilk müdahale eden ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Eker, bu konuda diğer ülkelere yapılan yardımlara ve uluslararası kurumlarla işbirliklerini hatırlattı.

"İklim değişikliğiyle bugünden ilgilenilmesi gerekiyor"

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Sekreteri Yardımcısı Murillo, yıllar içerisinde toprağa ve ekosisteme verilen zararlara değinerek, iklim değişikliğinin dağıtım ile erişimin dışındaki süreçleri etkileyecek ve gelecekte değil bugünden ilgilenilmesi gereken bir mesele olduğunu ifade etti.

Murillo, "Mesela farklı çatışmalar var, yerinden edilme var ve bunların hepsi farklı kırılganlıklara neden olabiliyor, farklı risklere neden olabiliyor." diye konuştu.

Kuraklık ve toprak bozulumunun etkilerinden bahseden Murillo, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bu konu başlığının merkeze alınması gerektiğini belirtti.

"Mevcut gıda sistemlerinin kapsayıcı olmaması insan kaynaklı bir sorun"

IFAD Genel Başkan Yardımcısı Mukeshimana, küresel krizlerin, tedarik zincirlerine duyulan ihtiyacı ve küçük üreticilere odaklanmak gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

Mukeshimana, "Artık pazar da son derece farklı. Burada çoklu krizlerin bir araya geldiğini görüyoruz. Bu da şu demek: Artık burada temel konuların üzerinde durmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut gıda sistemlerinin kapsayıcı olmamasının ve her yere ulaşamamasının insan kaynaklı bir sorun olduğunu vurgulayan Mukeshimana, bu durumun düzeltilebileceğini, gıdanın savaş aracı olarak kullanılmasının bırakılması gerektiğini söyledi.