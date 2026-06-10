Kumluca'da B-Reçete Sistemi Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi
Antalya'da düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'da uygulamaya girecek B-Reçete Sistemi hakkında zirai ilaç bayileri bilgilendirildi. Uymayanlara ceza uygulanacağı belirtildi.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, bölgede faaliyet gösteren zirai ilaç bayilerine yönelik B-Reçete (Bitki Reçetesi) Sistemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Betül Kale Gündüz, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 1 Temmuz'da uygulamaya alınacak B-Reçete Sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verilerek, sistemin işleyişi, kullanım esasları ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları ele aldıklarını söyledi.
Üreticileri ve bayileri bilgilendirme fırsatı bulduklarını anlatan Gündüz, B-Reçete'ye uymayanlara ceza uygulanacağını ifade etti.
Toplantıya, Ziraat Yüksek Mühendisi Serdar Onur ve Ömer Ali Çomak da katıldı.