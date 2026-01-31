Haberler

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, 380 milyon liralık işlem hacmiyle dikkat çekti.

Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının raporları doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatmış, çalışma kapsamında toplam 380 milyon liralık işlem hacmi tespit etmişti. Ekipler, 27 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı

Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı