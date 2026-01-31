Antalya'da yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon, 380 milyon liralık işlem hacmiyle dikkat çekti.
Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 23 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığının raporları doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlatmış, çalışma kapsamında toplam 380 milyon liralık işlem hacmi tespit etmişti. Ekipler, 27 Ocak'ta düzenlediği operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına almıştı.