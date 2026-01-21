Haberler

Antalya'da üreticiler seralarda zirai don nöbeti tutuyor

Antalya'da üreticiler seralarda zirai don nöbeti tutuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle seralarda dondan korunmak için üreticiler, gece boyunca nöbet tutarak soba yakıyor. Çiftçiler, çeşitli yöntemlerle ürünlerini korumak için yoğun çaba harcıyor.

Antalya'da ürünlerini soğuktan korumak isteyen üreticiler, seralarda soba yakarak zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Yılın 12 ayı yaş sebze ve meyve üretiminin yapıldığı kentte etkili olmaya başlayan düşük hava sıcaklığı, seralardaki ürünleri de olumsuz etkiliyor. Üreticiler, ürünlerini dondan korumak için seralarda gece boyunca nöbet tutuyor.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Aksu ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düşmesiyle domates seralarında ısıtma sistemleri devreye alındı.

Çiftçiler seralarında ısıtma, yağmurlama ve dumanlama gibi yöntemlerle ürünlerini korumaya çalışıyor. Gece gündüz seralarında kalan üreticiler, sıcaklık değerlerini sürekli kontrol ederek don riskine karşı önlem alıyor.

İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 27 dönümlük domates serasında da don nöbeti gece boyunca sürdü.

İşletme müdürü Cüneyt Sonkan, AA muhabirine, soğuk havalarda yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Serada 6 kömürle çalışan kalorifer sobası ile 46 odun sobası bulunduğunu belirten Sonkan, "Akşam saatlerinde sıcaklık düşmeye başlayınca sobalarımızı yakıyoruz. Genellikle sıcaklık 2 derecenin altına indiğinde ısıtma sistemlerini devreye alıyoruz." dedi.

Gece boyunca yaklaşık 12 saat süren nöbet tuttuklarını anlatan Sonkan, "Üç kişiyle görev yapıyoruz. Her 25 dakikada bir kömürleri karıştırıyoruz. Bir kalorifer sobası gecede yaklaşık 250 kilogram kömür, odun sobaları ise 150 kilogram odun tüketiyor. Gündüzleri de sobaların bakımını yaparak bir sonraki geceye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ertuğrul Gün - Güncel
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Luis Suarez, PSG'yi tek başına yıktı

Herkes bu adamı konuşuyor! Dünya devini tek başına yıktı
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti