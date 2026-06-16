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"Zirvenin Ankaları Uluslararası Küresel İş Kadınları Zirvesi" Antalya'da başladı

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Yerli ve yabancı kadın girişimcileri bir araya getiren Uluslararası Küresel İş Kadınları Zirvesi Antalya'da başladı. Vali Şahin, kadınların gücüne vurgu yaptı.

Yerli ve yabancı kadın girişimcileri bir araya getiren "Zirvenin Ankaları Uluslararası Küresel İş Kadınları Zirvesi" Antalya'da başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen zirvenin açılışında, kadınların sahip oldukları büyük güç sayesinde her alanda başarıya ulaşabildiğini söyledi.

Kadınların çalışma hayatında liderlik üstlendiğini, katma değer ürettiğini ve kariyerlerinde başarıyla ilerlediğini anlatan Şahin, "Kadın, evinin işlerini de görüyor, kariyerinde başarıyla yol alıyor. Üstelik şikayet de etmiyor. Çevresini aydınlatırken eriyen bir mum misali kendini tüketiyor ancak tükendiği yerde yine kendi küllerinden doğarak kanatlanıp yükseliyor. İşte kadının gücü burada yatıyor." diye konuştu.

Şahin, Türkiye'nin tarihinde de topluma yön veren ve devleti ihya eden sayısız kadın bulunduğunu kaydetti.

Zirvenin de kadınların işbirliği açısından önemli olduğunu aktaran Şahin, "İlham veren kadınların hikayeleri Antalya'dan tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayılacak. Kadının iyileştirici gücü, annelik şefkati ile birleştirici ve barışçıl dili, çatışmaların, önyargıların ve düşmanlıkların arttığı günümüzde insanlığı iyileştirecek." ifadesini kullandı.

Şahin, organizasyona destek veren sponsorlara da plaket verdi.

Programa, Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Zirvenin Ankaları Stratejik İlişkiler Koordinatörü Cevat Alp, Zirvenin Ankaları Programı Organizatörleri Yasemin Arslan, Tuğba Avcı ve Aysel Dal Cengiz, 19 ülkeden kadın girişimciler, kamu kurum yetkilileri ile iş dünyası temsilcileri katıldı.

Güçlü kadın hikayelerinin anlatıldığı zirve, 18 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
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