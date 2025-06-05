Antalya'da Tek Katlı Evde Yangın: 80 Bin Lira Ziyan Oldu

Antalya'da Tek Katlı Evde Yangın: 80 Bin Lira Ziyan Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesindeki bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karataş Mahallesi'nde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Özkan, gazetecilere, evinin, eşyalarının ve sakladığı 80 bin lirasının yandığını söyledi.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.