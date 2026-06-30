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Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları başladı

Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları başladı
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Antalya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nın yaz dönemi açılışı yapıldı. 19 ilçede 32 branşta 315 antrenör eşliğinde çocuk, genç ve özel gereksinimli bireylere yönelik ücretsiz spor eğitimleri verilecek.

Antalya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ile Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin 19 ilçesinde çocuk, genç ve özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen spor okullarının açılışı Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaz spor okullarının çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Yaz dönemi boyunca sürdürülecek eğitimlerde katılımcılar, uzman antrenörler eşliğinde temel spor eğitimi alacak. Organizasyon kapsamında, 32 farklı branşta 315 antrenör görev yapacak.

Derslerle, bireylerin sporla buluşturulması ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

Başvurular, e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden veya ilçe müdürlükleri ile spor tesislerinde yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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