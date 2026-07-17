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Kuyumculara sahte altın diş satan 4 şüpheli tutuklandı

Kuyumculara sahte altın diş satan 4 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş satan 4 şüpheli, 'Gülen Yüz' operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Aramalarda 79 adet sahte altın diş ele geçirildi.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattıklarının tespit edilmesi üzerine düzenlenen 'Gülen Yüz' operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli, tutuklandı.

Muratpaşa ilçesindeki kuyumcu dükkanına 15 adet sahte altın diş sattıkları tespit edilen 4 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Gülen Yüz' operasyonuyla yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasındaki aramalarda, toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu. Şüphelilerin yakın tarihte başka ilde faaliyet gösteren kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları tespit edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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