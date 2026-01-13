Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, özel sağlık tesisi yatırımı için protokol imzaladı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Özel Sağlık Tesisi Yapımı Karşılığında 35 Yıl Süreli Kiralama" ihalesi kapsamında hayata geçirilecek proje için protokol imzalandı.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen ihale sonucunda, Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parsel üzerinde yapılacak özel sağlık tesisi yatırımına ilişkin protokol töreni düzenlendi.

Törende, ihale sürecinde asgari kira bedeline yüzde 561 artırım yapan MLP Sağlık Hizmetleri AŞ (Medical Park), en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanmıştı. Protokolün imzalanmasıyla birlikte projenin resmen hayata geçme süreci başladı.

Proje kapsamında inşa edilecek özel sağlık tesisinin, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmesi, Antalya'nın sağlık altyapısına katkı sağlaması ve yeni istihdam alanları oluşturması hedefleniyor. Ayrıca vakıf gelirlerinin sürdürülebilir ve uzun vadeli bir modelle kamu yararına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

İhale şartnamesine göre kira ödemeleri inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte yapılacak ve her yıl güncellenen ekonomik göstergeler doğrultusunda artırılacak. Bu uygulamayla vakıf mallarının değerinin korunması ve kamu menfaatinin uzun vadede güvence altına alınması hedefleniyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, yaptığı açıklamada, vakıf mallarının gelecek kuşaklara emanet olduğunu kaydetti.

Vakıf mallarını korurken topluma en yüksek faydayı sağlayacak şekilde değerlendirmeyi görev bildiklerini vurgulayan Pervaneli, "Bu yatırımla hem vakıflarımız uzun vadeli bir gelir yapısına kavuşacak hem de Antalya sağlık alanında önemli bir kazanım elde edecek." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projeden elde edilecek gelirlerin sosyal yardımlar, eğitim destekleri ve kültürel mirasın korunması başta olmak üzere çeşitli alanlarda toplumun hizmetine sunulacağını bildirdi.