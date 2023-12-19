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Antalya'da Müstehcen İçerikli Görüntü Paylaşan Kadın Gözaltına Alındı

19 Aralık 2023 15:14 Güncelleme: 15:16 Abone Ol

Antalya'da bir kadın, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine şüpheliyi evinde yakaladı ve bilgisayar ile cep telefonlarına el koydu. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.