Antalya'da Müstehcen İçerikli Görüntü Paylaşan Kadın Gözaltına Alındı
Antalya'da bir kadın, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine şüpheliyi evinde yakaladı ve bilgisayar ile cep telefonlarına el koydu. Şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Antalya'da, sosyal medyada müstehcen içerikli görüntü paylaştığı gerekçesiyle bir kadın gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, S.S'nin bir sosyal medya platformundan müstehcen içerikli videolar paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler S.S'yi Hurma Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.
Şüphelinin dizüstü bilgisayarı ile 2 cep telefonuna el koyuldu.
Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan S.S, adliyeye sevk edildi.