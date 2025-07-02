Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. D-400 kara yolunda gerçekleşen çarpışmanın ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Orhan Ç. idaresindeki 07 SZ 974 plakalı motosiklet, D-400 kara yolu Kumköy Kavşağı'nda Ali A. yönetimindeki 34 HZT 346 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ali Orhan Ç. yaralandı.

Yaralı, ambulansla ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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