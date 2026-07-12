Haberler

Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ve polis ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Altınova Düden Mahallesi Antalya Caddesindeki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler kısa sürede bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur
Haluk Levent gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Havalimanında gözaltına alınan CHP'li başkandan mesaj ver
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti

Yedikleri meyve, karı kocanın sonu oldu
Ederson'un söylediği şey Nathan Ake'yi saniyeler içerisinde ikna etmiş

Ederson'un söylediği şey Nathan Ake'yi saniyeler içerisinde ikna etmiş
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi

Kılıçdaroğlu'na bir büyük şok daha
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı