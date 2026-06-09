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Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına denetim

Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına denetim
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Antalya'da polis, son iki haftada 1850 günübirlik konaklama yeri ve 128 araç kiralama firmasını denetledi; kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere ceza kesildi.

Antalya'da polis ekiplerince günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve halk sağlığı açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi, suça karışan kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında son iki haftada çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 1850 günübirlik konaklama yeri, kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 24 günübirlik adres ile 128 araç kiralama firması denetlendi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği belirlenen 5 işletme ile gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu tespit edilen 4 işletme hakkında cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
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