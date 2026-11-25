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Antalya'da, Kepez Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım'da Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda İmar Müdürü E.K, Destek Hizmetleri Müdürü M.D, Satın Alma Müdürü D.K, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D, Kent Grup Lojistik Şirketi Sahibi D.A, Kepez Belediyesi Piyasa Fiyat Araştırma Görevlisi M.A.Y, Mali Hizmetler Müdürü F.V, satın alma görevlisi M.G, mimar M.A, İhale Servis Müdürü R.E, Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç, Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü/Kepez Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi İ.Ç, Eski Kepez Belediye Başkanı E.Ö, emekli emniyet mensubu A.Ö, Antalya Pamuklu Dokuma Tic. AŞ Genel Müdürü R.C.D, Kepez Belediyesi Özel Kalem A.B.S, emlakçı K.K, avukat S.S, emekli emniyet mensubu A.B. ve Y.N. gözaltına alınmıştı.

Operasyonun devamında şüpheliler H.C, F.U, H.K. ve Y.Ç'ye de gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Şüphelilerin, "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alındıkları bildirilmişti.

Kaynak: AA