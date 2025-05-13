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Antalya'da Jet Ski ile Bot Çarpışması: Bir Genç Yaralandı

Antalya'da Jet Ski ile Bot Çarpışması: Bir Genç Yaralandı
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Serik ilçesinde meydana gelen kazada, su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya jet ski ile botun çarpışması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Karakaya'nın sol kolu ampute edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde aynı su sporları işletmesine ait jet ski ile botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yahya Karakaya (20) yaralandı. Boğazkent Mahallesi'nde 8 Mayıs sabahı meydana gelen olayda 5 yıldızlı bir otelin sahilindeki su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı. Kazada Karakaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Serik'teki özel hastaneye götürülen Karakaya, ardından da Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Karakaya'nın sol kolunun ampute edildiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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