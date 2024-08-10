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Antalya'da Jandarma, Orman Yangınlarına Karşı Devriye Görevine Başladı

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Antalya'da son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı Jandarma asayiş ve komando timleri devriye görevi yapmaya başladı. Timler, yangınların erken tespit edilmesi ve önlenmesine destek olmak için ormanlık alanlarda 7 gün 24 saat görev yapıyor. Dronlar ve fotokapanlar da kullanılarak geniş alanlar taranıyor ve şüpheli durumlar anında bildiriliyor.

Antalya'da son zamanlarda artan orman yangınlarına karşı Jandarma asayiş ve komando timleri devriye görevi yapmaya başladı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve komando timleri, orman yangınlarının önüne geçmek ve mevcut yangınları kontrol altına almak amacıyla 7 gün 24 saat ormanlık alanlarda devriye görevi yapıyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen girilmesi zor alanlarda denetimlerini gerçekleştiren komandolar, yangınların erken tespit edilmesi ve önlenmesine destek oluyor.

Komandolar, birçok noktada dron kullanarak geniş alanları hızlı bir şekilde tarayıp olası yangınların tespitini gerçekleştirerek, şüpheli görülen kişiler ve hareketlenmeleri, saha ekiplerine anında bildirerek, yangın tehditlerine hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağlıyor.

Kurşunlu Şelalesi'nde denetim

Asayiş ve komando timleri doğal güzelliği ile dünyanın birçok noktasından her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Kurşunlu Şelalesi'nin bulunduğu ormanlık alanda denetim gerçekleştirdi.

Asayiş timleri ise arazi araçları ile ormanlık alanlara giriş yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Jandarma Trafik Timleri de yol kontrolü sırasında durdurdukları sürücülerin kimlik kontrolünü yaparak yol kenarlarına sigara izmariti atılmaması, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi için uyarılarda bulundu.

Aksu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ayhan Aktürk, ormanlık alanlarda 22 timle görev yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ormanlık alanlar başta olmak üzere ormanlara ulaşım sağlayan tüm yollarda 24 saat görev yapıyoruz. Bunun yanında sivil arkadaşlarımız da ormanlık alanlarda görev alarak kontrollerimizi sağlıyor. Bu görevlerde dronlardan da destek alıyoruz. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Birçok noktada fotokapanlarımız da var. Yangın çıkma ihtimallerinin yüksek olduğu bölgelerde sürekli vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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