Antalya'da Dolu ve Sağanak Zararları İçin Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı

Antalya'da Dolu ve Sağanak Zararları İçin Hasar Tespit Çalışmaları Başlatıldı
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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle seralarda hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Bazı seraların camları kırıldı, ürünlerde zarar ve meyve ağaçlarında dane dökülmeleri yaşandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ile dolunun zarar verdiği alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçede dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yanköy, Tekke, Zırlankaya ve Pınarcık mahallelerinde bazı seraların camları kırıldı, bazı seralarda çökmeler meydana geldi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin ile Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, doludan etkilenen Eskiyörük ve Yanköy mahallelerinde incelemelerde bulunarak üreticileri dinledi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cam seraların kırıldığı, açık alanda karpuz, lahana ve pamuk gibi ürünlerin zarar gördüğü, meyve ağaçlarında ise dane dökülmeleri yaşandığı öğrenildi.

Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TARSİM eksperleri de çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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