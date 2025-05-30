Antalya'da Dolu ve Hortum Tarım Alanlarını Vurttu

ANTALYA'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olan dolu ve hortum, tarım alanlarında hasara neden oldu. Cam ve plastik seraları parçalayan, ekili ürünlere zarar veren dolu ve hortumun ardından bölgede hasar tespitine başlanırken, üreticiler de yaralarını sarmak için harekete geçti.

Serik'e bağlı Yanköy, Şatırlı ve Tekke mahallelerinde, dün saat 10.30 sıralarında dolu yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren ve yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bölgedeki tarım alanları zarar gördü. Başta Yanköy'deki 30'a yakın sera olmak üzere bölgedeki birçok seranın plastik örtülerini yırtan, camlarını kıran dolu, açık alana ekilen karpuzlar dahil olmak üzere ürünlerde de büyük zarara yol açtı. Bölgede hasar tespitine başlanırken, üreticiler de yaralarını sarmak için çalışmaya koyuldu.

'ÇOK BÜYÜK KAYBIMIZ VAR'

Kaymakam Cemal Şahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek üreticilerle görüştü. Bölgedeki zararın boyutunun incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yanköy Mahalle Muhtarı Bayram Ali Gür, "Dolu, mahallemizdeki bütün seralarda domateslerimize, karpuzlarımıza, buğdaylarımıza, mahsullerimize zarar verdi. Çok büyük kaybımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

HORTUMUN HASARI GÜNDÜZ GÖRÜLD

Gazipaşa ilçesinde ise dün saat 19.30 sıralarında kuvvetli rüzgar ve sağanakla birlikte hortum oluştu. Gazi ve Beyobası mahallelerinden geçen hortum, çok sayıda cam ve plastik seranın yanı sıra bazı evlere de zarar verdi. Seraların plastik örtülerini yırtıp, cam seraları parçalayan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu, camlarını kırdı. Hortumun şiddetiyle ağaçlar devrildi. Hortum afetinin yaşandığı bölgede üreticiler ve görevlendirilen ekipler, gece boyu çalışma yaptı. Hortumun neden olduğu hasar, gündüz daha net görüldü. Bölgede özellikle seraların ciddi zarar gördüğü belirlenirken, hasar tespitine yönelik de çalışmalara başlandı.

'DEVLETİMİZDEN BEKLENTİMİZ VAR'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, hortumun geniş bir alanda etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 200 metre eninde, 2 kilometre boyunda seralarımız, evlerimiz zarar görmüştür. İlgili kurumlarımız zarar tespitini yapıyor. Devletimizden en azından can suyu mahiyetinde destek beklentimiz var. Tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Bölge halkından Mustafa Öncel de "Önce seramızı, ağaçlarımızı kırdı. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ne yapalım" dedi.

HORTUM KAMERAYA YANSIDI

Hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; seraların plastik örtülerinin parçalandığı, bir evin çatısını uçurduğu ve vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.