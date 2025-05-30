Antalya'da Dolu ve Hortum Tarım Alanlarını Vurttu

Antalya'da Dolu ve Hortum Tarım Alanlarını Vurttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olan dolu ve hortum, tarım alanlarında büyük hasara yol açtı. Üreticiler, hasarın boyutunu belirlemek ve yaralarını sarmak için çalışmalarına başladı.

ANTALYA'nın Serik ve Gazipaşa ilçelerinde etkili olan dolu ve hortum, tarım alanlarında hasara neden oldu. Cam ve plastik seraları parçalayan, ekili ürünlere zarar veren dolu ve hortumun ardından bölgede hasar tespitine başlanırken, üreticiler de yaralarını sarmak için harekete geçti.

Serik'e bağlı Yanköy, Şatırlı ve Tekke mahallelerinde, dün saat 10.30 sıralarında dolu yağışı etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren ve yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bölgedeki tarım alanları zarar gördü. Başta Yanköy'deki 30'a yakın sera olmak üzere bölgedeki birçok seranın plastik örtülerini yırtan, camlarını kıran dolu, açık alana ekilen karpuzlar dahil olmak üzere ürünlerde de büyük zarara yol açtı. Bölgede hasar tespitine başlanırken, üreticiler de yaralarını sarmak için çalışmaya koyuldu.

'ÇOK BÜYÜK KAYBIMIZ VAR'

Kaymakam Cemal Şahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek üreticilerle görüştü. Bölgedeki zararın boyutunun incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Yanköy Mahalle Muhtarı Bayram Ali Gür, "Dolu, mahallemizdeki bütün seralarda domateslerimize, karpuzlarımıza, buğdaylarımıza, mahsullerimize zarar verdi. Çok büyük kaybımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

HORTUMUN HASARI GÜNDÜZ GÖRÜLD

Gazipaşa ilçesinde ise dün saat 19.30 sıralarında kuvvetli rüzgar ve sağanakla birlikte hortum oluştu. Gazi ve Beyobası mahallelerinden geçen hortum, çok sayıda cam ve plastik seranın yanı sıra bazı evlere de zarar verdi. Seraların plastik örtülerini yırtıp, cam seraları parçalayan hortum, bazı evlerin çatılarını uçurdu, camlarını kırdı. Hortumun şiddetiyle ağaçlar devrildi. Hortum afetinin yaşandığı bölgede üreticiler ve görevlendirilen ekipler, gece boyu çalışma yaptı. Hortumun neden olduğu hasar, gündüz daha net görüldü. Bölgede özellikle seraların ciddi zarar gördüğü belirlenirken, hasar tespitine yönelik de çalışmalara başlandı.

'DEVLETİMİZDEN BEKLENTİMİZ VAR'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, hortumun geniş bir alanda etkili olduğunu belirterek, "Yaklaşık 200 metre eninde, 2 kilometre boyunda seralarımız, evlerimiz zarar görmüştür. İlgili kurumlarımız zarar tespitini yapıyor. Devletimizden en azından can suyu mahiyetinde destek beklentimiz var. Tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Bölge halkından Mustafa Öncel de "Önce seramızı, ağaçlarımızı kırdı. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ne yapalım" dedi.

HORTUM KAMERAYA YANSIDI

Hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; seraların plastik örtülerinin parçalandığı, bir evin çatısını uçurduğu ve vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir marketten 22 bin liralık ürün çalan iki çocuk kasiyeri tehdit etti

Güpegündüz zincir marketi soyan 2 çocuktan kasiyere korkunç tehdit
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.