Antalya'da acil durumlarda hastane verimliliğinin sürdürülmesine yönelik düzenlenen eğitim tamamlandı

Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankası finansmanı ile düzenlediği Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliği Eğitimini Antalya'da tamamladı. 81 ilden katılımcılar, hastanelerin acil durum planları ve standartlar üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında Antalya'da düzenlenen "Acil Durum ve Afet Anında Hastane Verimliliğinin Sürdürülmesi Eğitimi" tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 7-10 Aralık'ta gerçekleştirilen programda, 81 ilden katılan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları, il değerlendirme sorumluları, sağlık tesisi yöneticileri ve değerlendiriciler, güncel konuların ele alındığı oturumları takip etti.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, AA muhabirine, özellikle acil ve afet durumlarında hastanelerin acil durumlarının devam etmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kamu hastanelerinin özverili çalışan personelden oluştuğunu vurgulayan Usta, "Personelimiz, özveriyle ve standartlara hakim şekilde hizmetlerini yürütüyor. Hem bu standartların devamı hem de kriz anında aynı standartlarla devam etme adına bu eğitimi düzenledik." dedi.

Usta, eğitime 81 ilde kamu hastaneleri başkanlarının, alan sorumlularının, hastane yöneticilerinin katılımının önemli olduğunu belirterek, eğitimde güzel fikirlerin de ortaya çıktığını anlattı.

Katılımcıların saha tecrübelerini de paylaştığını aktaran Usta, "Üretken bir çalıştay oldu. Biz depremlere, afetlere karşı sürekli çalışma ve teyakkuz halindeyiz. Hastane afet planlarını, depremsellik anlamında çalışmaları bina bina, il il takip etmekteyiz. Bu çalışmalar doğrultusunda kamu hastanelerimizin güvenli olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
