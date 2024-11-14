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Antalya'da 8 Dişi Alageyik Yeni Yaşam Alanlarına Nakledildi

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Antalya Düzlerçamı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 8 dişi alageyik yeni yaşam alanlarına taşındı. Bu nakil, alageyiklerin doğal ortamlarında çoğalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Antalya'da 8 dişi alageyik yeni yaşam alanlarına kavuştu

ANTALYA - Antalya Düzlerçamı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından 8 dişi alageyik yeni yaşam alanlarına nakledildi.

Antalya'nın Düzlerçamı mevkiinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Eşenadası Yaban Hayvanı Üretme Merkezi'nde bulunan 8 dişi alageyik yeni yaşam alanlarına taşındı. Daha önce aynı bölgeye nakledilen 9 erkek alageyik ile birlikte alageyik popülasyonu 17'ye ulaşmış oldu. DKMP yetkilileri, bu naklin alageyiklerin doğal ortamlarında çoğalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtirken, yaban hayatının korunmasına yönelik bu tür çalışmaların ekosistemin dengesine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Antalya'da 8 Dişi Alageyik Yeni Yaşam Alanlarına Nakledildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - Güncel
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