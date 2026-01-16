Haberler

Antalya'da 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile düzenlenen operasyon sonucu Antalya'da 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Şüpheli Y.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Antalya'da düzenlenen operasyonunda 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüme el konuldu.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 3 bin 450 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheli Y.Y. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
