Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, sektör paydaşlarının katılımıyla Antalya'da başladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün her şeyden etkilenebildiğini ancak Türk turizminin güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Sektörün olumsuzluklara karşı hızlı tepki verebildiğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Türk turizminin her türlü fırtınaya, rüzgara, olumsuzluğa karşı son derece dirençli bir yapısı var. Bunu 2026'da gördük, daha önceki yıllarda da test etmiştik. İnşa edilen Türk turizmi o kadar güçlü, o kadar sağlam ki ne gelirse başına ki bu sektöre her gün bir şey geliyor, her gün bu sektör sallanıyor, çok değerli bir sektör ama aynı zamanda rekabete ve her türlü doğal afetten stratejik dalgalanmalara kadar her türlü olumsuzluğa da çok açık bir sektör. Turizm gemisini bu fırtınalı, dalgalı denizde her zaman iyi şekilde yöneten kaptanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Müthiş bir iş yapıyorlar, sağ olsunlar."

Antalya'nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığını ifade eden Şahin, turizm sektörünün de iklim değişikliğine karşı tedbirlerini alması gerektiğini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir ise Antalya'nın Türkiye turizminin lokomotifi ve dünya turizminin en önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Antalya'nın denizi, güneşi, kıyıları, ormanları, antik kentleri, tarihi mirası, gastronomisi, tarımsal üretimi ve misafirperver insanlarıyla büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirten Özdemir, "Turizm, Antalya'da yüz binlerce insanın emeği, binlerce işletmenin yatırımı, binlerce ailenin geçim kaynağı ve çok sayıda sektörün birbirine bağlı olduğu büyük bir ekonomik ekosistemdir. Bu başarının arkasında yıllardır emek veren, yatırım yapan, risk alan ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek Antalya'yı uluslararası ölçekte güçlü bir destinasyon haline getiren sektör temsilcileri bulunuyor." diye konuştu.

Özdemir, Büyükşehir Belediyesi olarak da turizmin gelişimine katkı sağlayacak, kentin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları hayata geçirme kararlığında olduklarını kaydetti.

Burada doğan markalar kendi işletmecilik anlayışlarını dünyaya taşıyor

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise kongrenin yıllar içinde sektörün gelişimine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de yetişen iş gücünün farklı ülkelerde otel yönettiğini, Türkiye'de doğan markaların işletmecilik anlayışlarını uluslararası pazarlara taşıdığını belirten Kavaloğlu, sektörün geçmişte hedef olarak gördüğü pek çok konunun bugün çalışma hayatının bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Turizmde elde edilen gücün şehirlerin ve ülkenin geleceği için nasıl değerlendirileceğinin önem kazandığını vurgulayan Kavaloğlu, bu yılki kongrenin temasının "Turizmi ortak bir vizyonla yeniden tanımlama" olarak belirlendiğini bildirdi.

Kavaloğlu, kongrede Türkiye'nin gelecekte hangi seyahat deneyimleriyle öne çıkacağının ve Antalya'nın dünya turizmindeki konumunun ele alınacağını kaydetti.

Kaynak: AA