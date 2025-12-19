AKTOB Başkanı Kavaloğlu, 2025 yılını değerlendirdi Açıklaması

Haberler

AKTOB Başkanı Kavaloğlu, 2025 yılını değerlendirdi

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın 2023 yılında yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladığını ve sektör olarak bu rakamın önemli olduğunu belirtti. Rusya ve Ukrayna savaşının etkilerine değinen Kavaloğlu, gelecek yıl da yüksek sezona en çok bu pazarlardan ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın bu yıl yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladığını belirterek, sektör olarak bu rakamı önemsediklerini bildirdi.

Kavaloğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya üyeleriyle Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

Sezonu değerlendiren Kavaloğlu, bu yılı 17 milyon yabancı turistle kapatacaklarını ve bu rakamın son derece önemli olduğunu söyledi.

Ana pazarın Rusya olduğunu ancak Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle bu iki pazarda istenilen büyümenin gerçekleşmediğini ifade eden Kavaloğlu, "Rusya ve Ukrayna savaşının bitmesi durumunda bambaşka bir turizm sezonuna evrileceğiz. 2019'da Rusya'dan 6 milyon seviyesinde turist ağırlamıştık, bu yıl 4 milyonu yakalayacağız. İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada İngiltere ve 4'üncü sırada da Polonya geliyor." dedi.

Kavaloğlu, 2026'da da bu yıla benzer rakamlar beklediklerini kaydetti.

Bu yıl sezonun uzadığını, kasımda da güzel sayıda misafir ağırladıklarını dile getiren Kavaloğlu, "Eylül, ekim ve kasımı çok iyi geçirdik. Kasımda insanlar denize girdiler. Geçmiş yıllara göre baktığımızda iklim şartları çok iyiydi ve bunu misafirlerimiz iyi değerlendirdi." diye konuştu.

Gelecek yıl Kurban Bayramı itibarıyla yüksek sezona başlamayı planladıklarına dikkati çeken Kavaloğlu, gelecek yıl da en fazla sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya'dan ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Kavaloğlu, bu yıl Ukrayna'dan da 500 bin civarında turistin geldiğini, gelecek yıl da bu pazarda bir büyüme beklediklerini ifade etti.

Yerli turist bilinçlendi

Avrupa'da yaşayan Türklerden de önemli ölçüde misafir konuk ettiklerini dile getiren Kavaloğlu, Antalya'da yaklaşık 1,5 milyon seviyesinde Avrupalı Türk tatilcileri ağırladıklarını belirtti.

İç pazarda da özellikle küresel salgından sonra ciddi artışlar yaşandığını anlatan Kavaloğlu, şunları söyledi:

"İç pazarda misafirlerimiz ne zaman rezervasyon yapması gerektiği konusunda bilinçlendi. Yerli turist, bu dönemde yüksek sezonu satın alıyor. Bu bizim daha önce çok alışmadığımız bir şey. Pandemi sonrasında böyle bir alışkanlık oluştu. Türk vatandaşları da Avrupalılar gibi kasımda, aralıkta bir sonraki sezonun rezervasyonlarını yapıyor."

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
