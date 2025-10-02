Haberler

Antakya'daki AVM İddialarına Bakanlıktan Yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antakya'da 6 Şubat depreminde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapılmadığını, bunun yerine afet öncesi iş yeri bulunanlar için ticari alanlar inşa edildiğini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Antakya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi (AVM) yapıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "AVM olarak ifade edilen yer, afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde AVM olarak ifade edilen yer, o alanda afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Bahsi geçen rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede konutu olan hak sahiplerine yine konut, iş yeri olan hak sahiplerine yine iş yerleri teslim edilecektir. Kamuoyunda oluşacak dezenformasyonlara karşı vatandaşlarımızın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bilgilendirme ofislerine başvurarak doğru bilgiye ulaşmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
