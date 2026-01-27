Çinli Anta Sports, Puma'nın En Büyük Hissedarı Oluyor

FUZHOU, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in spor giyim devi Anta Sports, 1,5 milyar euro karşılığında Alman spor giyim üreticisi Puma SE'nin hisselerinin yüzde 29,06'sını satın alacak. Çinli şirket böylelikle ikonik markanın en büyük hissedarı olacak.

Anta Sports'un salı günü yaptığı açıklamaya göre, Pinault ailesinin yatırım şirketi Groupe Artemis'ten hisselerin alınması, Anta'nın küresel portföyü ve etkisini genişletmesi açısından önemli bir atılım anlamına geliyor. Açıklamada Anta Sports'un an itibarıyla şirketin geri kalan hisselerini almaya yönelik bir planı bulunmadığı belirtildi.

Düzenleyici kurumların onayının ardından sonuçlanacak olan satın alma işleminin, 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Anta, alımı tamamen iç nakit rezervlerle finanse edeceğini açıkladı.

Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong, "Anta Sports'u Puma'nın en büyük hissedarı haline getiren bu alım, 'tek odaklı, çok markalı, küreselleşme' stratejimizde atılmış önemli bir adıma işaret ediyor" dedi.

Anta, Puma'nın marka özerkliğini korurken, yönetimini ve stratejisini desteklemeyi amaçladığını belirtti. Puma'nın denetim kurulunda temsil arayışında olacağını bildiren şirket, daha fazla işbirliği fırsatlarını araştıracaklarını ifade etti.

"Puma'nın son birkaç aydaki hisse fiyatının, markanın uzun vadeli potansiyelini tam olarak yansıtmadığını düşünüyoruz" diyen Ding, markanın devam eden stratejik dönüşümüne olan güvenini dile getirdi.

Bu hamle, futbol, koşu ve motor sporları başta olmak üzere Puma'nın güçlü konumda olduğu küresel spor kategorilerinde Anta'nın varlığını güçlendiriyor. Merkezi Almanya'nın Herzogenaurach kentinde bulunan ve yaklaşık 20.000 kişiyi istihdam eden Puma, ürünlerini 120'den fazla ülke ve bölgeye ulaştırıyor.