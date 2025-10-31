Haberler

Ankara'daki Kuyumcu Hırsızlığı: 7 Kilogram Altın Ele Geçirildi

Ankara'daki Kuyumcu Hırsızlığı: 7 Kilogram Altın Ele Geçirildi
Ankara'da bir kuyumcudan çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası, düzenlenen operasyonla ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da kuyumcu dükkanından çalınan yaklaşık 7 kilogram altın ve ziynet eşyası, polis tarafından ele geçirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim'de, bir kuyumcudan altın ve ziynet eşyası çalanlara yönelik operasyon başlattı. Ekipler, incelemeleri sonucunda sahte plakalı ve maskeli 3 kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin, olaydan önce İstanbul'dan Ankara'ya keşif için geldiği, 3 kez plaka değiştirdiği ve iş yerinin kumandasını kopyaladığı da saptandı.

İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 7 kilo ağırlığında, 20 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
