Halka arz vaadiyle dolandırıcılığa 28 tutuklama

ANKARA'da halka arz vaadiyle yatırım dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 28'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; borsa alanında yatırım yaptıkları ve halka arz edilecek şirketler olduğu vaadinde bulunan şüphelilerin, mağdurlardan para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurlara başlangıçta küçük yatırımlardan kazanç sağlandığı izlenimi vererek bir süre ödeme yaptıkları, daha sonra ise yüklü miktarlarda para talep ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu süreçte çok sayıda şirket hesabının kullanıldığı saptandı. Kimlikleri belirlenen 65 şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 51'i operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 28'i sulh ceza hakimliğince 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklandı, 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya titizlikle devam edildiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı