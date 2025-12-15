Haberler

Ankara'da özel halk otobüsü esnafından toplu ulaşım zammına ilişkin açıklama

TÜM Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zamma ilişkin esnafın tepkilerini dile getirdi. Kara, ulaşım esnafının üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini belirtti ve zammın maliyet artışlarından kaynaklandığını ifade etti.

TÜM Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zamma ilişkin, "Esnaf arkadaşlarımız yapılan yorumlardan rahatsız. Bu tepkiler Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sabah 05.30'da kalkıp, gece 01.00'e kadar çalışan ulaşım esnafının üzerinden siyaset olmaz ve yaptırmayız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı. Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Odası ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri, Başkent İlçeler Terminali'nde bir araya gelerek, söz konusu zamla ilgili açıklama yaptı. Ellerinde, 'Ulaşım üzerinden siyaset yapmayın' yazılı dövizler taşıyan grup adına Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara konuştu.

'ULAŞIM ESNAFININ ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ'

Kara, zammın zorunluluktan kaynaklandığını belirterek, "Bugün burada toplanmamızın amacı, son bir haftadır sosyal medyada zam ile ilgili yapılan yorumlar. Esnaf arkadaşlarımız da bu yorumlardan rahatsız. Bu tepkiler Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Ne yazık ki siyaset Ankara'da dönüyor. Sayın siyasetçilere buradan seslenmek istiyorum; sabah 05.30'da kalkıp, gece 01.00'e kadar çalışan ulaşım esnafının üzerinden siyaset olmaz ve yaptırmayız. İster Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ister hükümet yetkililerimiz veya her kim olursa olsun ulaşım esnafının üzerinden siyaset yapılamaz. Yüzde 35 zam aldık. Yılda bir kere alabiliyoruz. Ama mazota yüzde 100 zam geldi. Bunun hesabını soran yok. Personel maliyetleri artıyor ve kimse bir şey söylemiyor. Yedek parça ve akaryakıt giderleri aldı başını gidiyor. Bir araç sigortası 100-150 bin bandında; bu esnaf nasıl dayanacak" diye konuştu.

'ULAŞIM ESNAFINA ÖTV'SİZ AKARYAKIT VERİLMELİ'

Özel halk otobüslerinde bir yolcunun maliyetinin 10-11 TL arasında olduğunu belirten Kurtuluş Kara, "22 kalem ücretsiz yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Ankara'da Mansur Bey göreve geldikten sonra 300 TL'ye sınırsız abonman taşımacılığı yapıyoruz. Sayın Yavaş, 2020 yılından bu yana özel halk otobüsleri, minibüslere gelir desteği veriyor ama bize yeterli değil. Bu zam bizim için aslında iyi de değil. Zam geldikçe usulsüz kartlar çoğalmaya başlıyor. Ücretsiz abonmanları, aktarımları kimse hesaba katmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; ulaşım esnafına ÖTV'siz akaryakıt verilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
