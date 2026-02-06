Ankara Merkezli Tefecilik Soruşturmasında 17 Şüpheli Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tefecilik ve POS tefeciliği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılık, 2 şüphelinin halen gözaltında olduğunu ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik adli sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik 02 Şubat 2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu soruşturma çerçevesinde şüphelilerin adli mercilere sevk edildiği ifade edilerek, "Şüphelilerin tutuklanmaları ve haklarında adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, sevk edilen 17 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2 şüphelinin de halen gözaltında bulunduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.