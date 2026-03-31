Ankara'da 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi

Ankara'da 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi
Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu; 6 bin 382 tarihi eser, yaklaşık 30 milyon TL değerinde ele geçirildi. Eserlerin, kaçak kazılarla elde edilerek yurt dışına satılmaya çalışıldığı belirlendi.

ANKARA'da 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, yaklaşık 30 milyon TL değerinde 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalarda, sit alanlarında yapılan kaçak kazı ve sondaj faaliyetleri sonucu ele geçirilen tarihi eserlerin piyasaya sürülerek yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda kaçak kazılarda elde edilen tarihi eserlerin hobi bahçesinde toprağa gömüldüğü tespit edildi. Fiziki takip sonucu Sincan ilçesindeki hobi bahçesinde arama yapıldı. Bir şüpheli gözaltına alınırken, 6 bin 24 bronz ve gümüş sikke, 358 gümüş ve bronz obje ile 1 define arama dedektörü olmak üzere toplamda 6 bin 382 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında Selçuklu, Osmanlı, Roma, Antik Yunan, Lidya, Milas ve Bizans dönemine ait eserler yer aldı. Piyasa değeri yaklaşık değeri 30 milyon TL olduğu belirlenen eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu

Sessiz sedasız işgal ettiler: Tüm evleri yıkacağız
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Şanlıurfa'da çuvallarda kesilmiş at başı bulundu

Ekipleri dehşete düşüren olay! Çuvallar içinde bulundu

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar

Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Rejim değişikliği derken...
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar! Kumarhane, 70 bin TL maaş, 2. sevgili...

Özkan Yalım'la otelde basılan sevgilisinden peş peşe itiraflar!

Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı