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Ankara'da Spor Salonunda Cinayet: Fail Tutuklandı

Ankara'da Spor Salonunda Cinayet: Fail Tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 12 Haziran 2024 tarihinde Çankaya'da bir spor salonunda gerçekleşen silahlı saldırı olayının faali F.S.'nin hemen yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, 12 Haziran 2024 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bir spor salonunda meydana gelen cinayet olayı ile ilgili paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Silahlı saldırı olayını gerçekleştiren F.S. isimli şahıs olaydan hemen sonra suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıs 13 Haziran 2024 günü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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